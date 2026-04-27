Николоски: Прилепските компании се заинтересирани за железничкиот карго-превоз, оперативниот план треба да се реализира за 6 до 12 месеци

Работиме на оперативниот план на ревитализација на железницата и враќање на карго-превозот за што се заинтересирани прилепските големи компании. Планот треба да го реализираме за 6 до 12 месеци, трошоците на компаниите двојно ќе се намалат, а ние ќе ги зачуваме патиштата и животната средина – изјави Александар Николоски, вицепремиер и министер за транспорт, при денешната посета на Прилеп.

Сериозно работиме на ревитализација на железницата. Денеска се сретнав со најголемите компании од Прилеп и разговаравме повторно да се врати карго-сообраќајот во Прилеп, што ќе значи многу поевтин транспорт за компаниите и ќе значи повеќе работни места. Направивме оперативен план, кој треба да го реализираме во период од 6 до 12 месеци, и целосно да ја заживееме железницата. Ќе помогне за екологијата, но и да се заштитат големите инфраструктурни објекти, автопатиштата – изјави Николоски.

Министерот за транспорт направи увид на работите на уредувањето на патеките на кејот „1 Мај“ во Прилеп, еден од трите проекти што ги финансира Министерството за транспорт. Уредувањето на кејот со патеки и урбана опрема е при крај и е во должина од 700 метри, а во вредност од 7 милиони денари.

Николоски најави дека Прилеп, кој ја има целосната владина поддршка, ќе добие и два големи моста.

Овој проект е поддржан од Министерството за транспорт и врски во соработка со Светската банка. Работиме уште два проекти следниот период. Едниот е за улицата 11 Октомври, а вториот е за генерално забавување на сообраќајот, имајќи предвид дека безбедноста е пред сѐ. А се работи на големи инфраструктурни проекти, некои се реализираат, други се во постапка на тендерирање. Градот првпат ќе види два големи моста, кои се реализираат на реката. Едниот веќе е во градба, за вториот во тек е тендерска постапка, така што одиме со силна поддршка на Прилеп – рече Николоски.

За обиколницата кај Прилеп, Општината работи на проектирањето. По проектирањето, Владата ќе ја преземе обврската да најде изведувач, а ќе обезбеди и финансии за да се заврши проектот.

Според прилепскиот градоначалник Дејан Проданоски, забрзани се активностите за изградбата на едниот мост, што се смета за најголем капитален проект, вреден 138 милиона денари.

За изградбата на мостот кај Табаана, што ќе има и кружен тек на сообраќајот, во моментот градежните активности се над нивото на реката и се поставуваат главните носечки столбови – рече Проданоски.

Во врска со уредувањето на реката, во план се уште два проекти во наредниот период за кејско уредување, но и за можност за нови паркинг-места користејќи го искуството на Штип.

МИА