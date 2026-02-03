Николоски и Тошковски со одлични вести за транспортерите: Воведувањето на новиот систем се одложува, камионџиите ќе бидат третирани како пилотите

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски ја поздрави иницијативата на Европска Комисија за надминување на проблемите со кои се соочуваат превозниците и истакна дека Владата, преку аргументирани факти, бара изнаоѓање соодветно и долгорочно решение за оваа категорија работници, поради природата на нивната работа и потребата од движење во рамки на Шенген зоната.

Николоски денеска, заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и заменик-министерката за европски прашања Викторија Трајков, одржа конференциски состанок со претставници на Европската комисија, меѓу кои и директорката на Директоратот за проширување Валентина Суперти.

На состанокот учествуваа и ресорните министри за транспорт, внатрешни работи и европски интеграции од земјите на Западен Балкан – Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија. Главна тема на разговорите беше надминувањето на проблемите со кои се соочуваат транспортерите при движењето низ земјите од Шенген зоната, како и изнаоѓањето долгорочни решенија за превозниците.

Во очекување на трајно решение, Николоски нагласи дека Европската комисија треба реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и непречениот транспортен тек и во најкраток рок да имплементира соодветни мерки кои ќе обезбедат предвидливост и стабилност за транспортните компании што работат во меѓународниот патен сообраќај.

Претставниците на Европската комисија ја потврдија новата визна стратегија на Европската Унија, во која превозниците се препознаени како професионалци. Притоа беше истакнато дека се разгледува можноста оваа категорија работници да биде третирана на ист начин како пилотите и машиновозачите.

На состанокот беше потврдено и дека примената на биометриската евиденција преку електронскиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, наместо од почетокот на април, се одложува до септември оваа година.

Во меѓувреме, ќе биде формирана работна група на експертско ниво, која веќе следната недела треба да одржи состанок и да ги материјализира заклучоците од денешниот состанок на високо ниво.

Од Европската комисија ја потенцираа важноста на транспортниот сектор и неговото влијание врз целокупната економија, најавувајќи целосна посветеност во изнаоѓање трајно и прифатливо решение во интерес на сите засегнати страни. Истовремено беше нагласено дека комуникацијата меѓу сите инволвирани страни ќе продолжи и во наредниот период.

Од Влада на Република Македонија информираат дека Владата веќе изразила целосна поддршка за превозниците и дека ги презема сите мерки што ѝ стојат на располагање, со цел да се овозможи непречена работа во рамки на меѓународниот патен сообраќај.