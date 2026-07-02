 Skip to main content
02.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 2 јули 2026
Неделник

НБМ: Банкарскиот сектор ја задржа својата стабилност со високо ниво на солвентност и ликвидност

Економија

02.07.2026

На редовната седница, Советот на Народната банка го усвои Извештајот за ризиците во банкарскиот сектор за првиот квартал од 2026 година.

Според Извештајот, во првиот квартал од 2026 година, банкарскиот сектор ја задржа својата стабилност со високо ниво на солвентност и задоволителна ликвидност, и добар капацитет за справување со претпоставените шокови, како што покажуваат резултатите од спроведените стрес-тестови.

Кредитирањето и депозитната активност забележаа раст и во првиот квартал од 2026 година, но побавен во споредба со претходниот квартал, најмногу под влијание на сезонските ефекти, коишто се вообичаено позасилени во првиот квартал од годината. Квалитетот на кредитното портфолио се подобри и кај секторот „домаќинства“, и кај корпоративниот сектор, што придонесе за натамошно намалување на вкупната стапка на нефункционални кредити, којашто се сведе на историски најниското ниво од 1,9%.

Банкарскиот сектор остварува позитивен финансиски резултат, којшто е на ниво слично на она од истиот период минатата година, обезбедувајќи солидни показатели за профитабилноста.

Народната банка и во иднина ќе биде претпазлива, постојано ќе ги следи ризиците и е подготвена да ги примени сите расположливи инструменти и мерки за зачувување на макроекономската и финансиската стабилност.

На истата седница, Советот разгледа и усвои повеќе материјали поврзани со тековното работење и надлежностите на Народната банка.

Поврзани вести

Економија  | 16.06.2026
Поради инфлацискиот притисок: НБРМ ја зголеми основната каматна стапка за 0,25 процентни поени
Економија  | 12.06.2026
Потпретседателот на ЕЦБ, Вујчиќ: Подлабоката монетарна интеграција може значително да ја намали финансиската ранливост на регионот
Економија  | 01.06.2026
Славески: Зголемувањето на надоместоците во платниот промет не е оправдано, банките да ги преиспитаат своите одлуки