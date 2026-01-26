Во Србија камионџиите блокираат 15 гранични премини

Како дел од протестите на возачи на камиони од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, напладне ќе бидат блокирани 15 гранични премини во Србија – Батровци, Шид, Нештин, Бачка Паланка, Богоево, Бездан, Бачки Брег, Келебија, Хоргош, Српска Црња, Ватин, Ѓердап, Градина и Прешево.

Камионџиите ги блокираат граничните премини за товар кон земјите од Шенген зоната, поради ограничувањето на престојот во тие земји на 90 дена во период од шест месеци, што е предвидено со Системот за влез и излез (Entry-Exit System – EES).

Српските возачи на камиони истакнаа дека неколку години предупредувале дека ќе се појави проблем и неколкупати се обиделе преку амбасадите и Српската стопанска комора да го решат проблемот, но немало резултат.

Стопанската комора на Србија и Еurochambers, кои ги обединуваат стопанските комори низ Европа, испратија писмо до институциите на ЕУ и владите на земјите-членки, предупредувајќи на долгогодишниот проблем со примената на правилото за ограничување на престојот од 90 дена во кој било 180-дневен период за професионалните возачи.

Во писмото се наведува дека повеќе од 60 проценти од вкупната трговија на регионот е со ЕУ, поради што доцнењата во транспортот ги загрозуваат логистичките синџири, деловните односи и договорните обврски, како за компаниите од регионот, така и за компаниите од ЕУ.

Во апелот на српските превозници се предложени следните решенија:

воведување на единствена посебна виза или лиценца за професионални возачи, важечка во целата Шенген зона

зголемување на дозволениот број денови за престој според правилото 90/180, привремено исклучување на професионалните возачи од системот сè додека не се постигне трајно системско решение

Превозниците најавуваат дека протестот и блокадите нема да престанат додека не се реши проблемот.

На неодамнешната прес-конференција во Белград, превозниците истакнаа дека намалувањето на работното време за професионалните возачи ќе го оневозможи извозот и увозот на стоки од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, бидејќи нема доволно возачи кои би можеле да ги заменат оние кои ги исполнуваат тие 90-дневни „квоти“.

Системот ЕЕС беше воведен пред повеќе од две децении и се применува во 29 земји од Шенгенскиот договор преку контрола на должината на престојот со печати во пасошите, а од 12 октомври 2025 година контролата е дигитална.

Професионалните возачи истакнаа дека до 10 април трае пробниот период за примена на ЕЕС и дека потоа камионите ќе бидат конфискувани, а возачите ќе бидат депортирани, а такви случаи веќе има. з