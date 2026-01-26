 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Изјава на министерот за транспорт Александар Николоски од протестот на превозниците

Во Србија камионџиите блокираат 15 гранични премини

Балкан

26.01.2026

Како дел од протестите на возачи на камиони од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, напладне ќе бидат блокирани 15 гранични премини во Србија – Батровци, Шид, Нештин, Бачка Паланка, Богоево, Бездан, Бачки Брег, Келебија, Хоргош, Српска Црња, Ватин, Ѓердап, Градина и Прешево.

Камионџиите ги блокираат граничните премини за товар кон земјите од Шенген зоната, поради ограничувањето на престојот во тие земји на 90 дена во период од шест месеци, што е предвидено со Системот за влез и излез (Entry-Exit System – EES).

Српските возачи на камиони истакнаа дека неколку години предупредувале дека ќе се појави проблем и неколкупати се обиделе преку амбасадите и Српската стопанска комора да го решат проблемот, но немало резултат.

Стопанската комора на Србија и Еurochambers, кои ги обединуваат стопанските комори низ Европа, испратија писмо до институциите на ЕУ и владите на земјите-членки, предупредувајќи на долгогодишниот проблем со примената на правилото за ограничување на престојот од 90 дена во кој било 180-дневен период за професионалните возачи.

Во писмото се наведува дека повеќе од 60 проценти од вкупната трговија на регионот е со ЕУ, поради што доцнењата во транспортот ги загрозуваат логистичките синџири, деловните односи и договорните обврски, како за компаниите од регионот, така и за компаниите од ЕУ.

Во апелот на српските превозници се предложени следните решенија:

воведување на единствена посебна виза или лиценца за професионални возачи, важечка во целата Шенген зона

зголемување на дозволениот број денови за престој според правилото 90/180, привремено исклучување на професионалните возачи од системот сè додека не се постигне трајно системско решение

Превозниците најавуваат дека протестот и блокадите нема да престанат додека не се реши проблемот.

На неодамнешната прес-конференција во Белград, превозниците истакнаа дека намалувањето на работното време за професионалните возачи ќе го оневозможи извозот и увозот на стоки од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, бидејќи нема доволно возачи кои би можеле да ги заменат оние кои ги исполнуваат тие 90-дневни „квоти“.

Системот ЕЕС беше воведен пред повеќе од две децении и се применува во 29 земји од Шенгенскиот договор преку контрола на должината на престојот со печати во пасошите, а од 12 октомври 2025 година контролата е дигитална.

Професионалните возачи истакнаа дека до 10 април трае пробниот период за примена на ЕЕС и дека потоа камионите ќе бидат конфискувани, а возачите ќе бидат депортирани, а такви случаи веќе има. з

