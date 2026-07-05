Во Белград нападнат дописникот на МРТВ

Во Белград денеска физички е нападнат дописникот на Македонската национална телевизија Оливер Бранковиќ.

Полицијата веднаш започнала акција за фаќање на напаѓачот.

Нападот не е поврзан со национални или други политички теми туку за куче.

По 14 години живот и работа како дописник за Македонската Радио Телевизија во Србија и 7 години во МИА, не верував дека ова може да ми се случи во Белград, раскажува Бранковиќ.

Денес попладне, додека седев во кафетерија на улицата Таковска со пријател, разговаравме и прелистувавме списание, влезе непознат маж, на возраст од 30-40 години, со куче од расата Питбул териер и, на моја непријатност, ми се турна во лице. Кога му реков на човекот да го одземе кучето од мене, тој рече дека му е непријатно, почна да ме кара, врескаше и на крајот ме удри во лице, раскажува Бранковиќ кој останал смирен, не му одговорил на напаѓачот и сè уште во шок, се прашува – Колку е безбеден Белград денес?

За Белграѓани, за нас странците и за туристите… Не знам – и покрај безбројните позитивни работи што ги направив или кажав досега.

Со горчлива дилема дали да продолжам да живеам и да работам во овој град, би додал дека полицијата што ја повикав веднаш дојде и професионално ја спроведе истрагата.

Едно од видеата што ги имам зборува само за себе!

Боли, особено разочарувањето од градот, пишува разочараниот дописник на МТВ од Белград.