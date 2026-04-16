Училиште во Босна под евакуација утрово по лажна дојава за бомба

natanaelginting/ Freepik

Утринската настава во средното училиште во Нова Била, во близина на Травник, беше нагло прекината откако пристигна сериозна закана за поставена бомба. Пораката, испратена по електронски пат до директорот, веднаш ги активираше безбедносните протоколи: учениците и наставниот кадар беа итно евакуирани, додека полицијата го презеде теренот.

По темелна антитерористичка проверка на објектот, надлежните утврдија дека станува збор за лажна дојава. И покрај тоа, инцидентот предизвика вознемиреност кај локалната заедница и повторно го отвори прашањето за злоупотреба на вакви закани.

Паралелно со овој случај, слична драма се одвиваше и во Сараево. Два големи трговски центри беа испразнети поради пријави за бомби, а специјализирани полициски единици вршат детални проверки на лице место.

Од Министерството за внатрешни работи на Среднобосанскиот кантон информираат дека, заедно со обвинителството и безбедносните служби, интензивно работат на откривање на сторителите.