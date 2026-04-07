Сопругата на Звицер незаконски поставила камери во целата населба Кавач од каде потекнувс кланот на нејзниот сопруг

Полициската управа на Црна Гора јавно ја повика Агенцијата за заштита на лични податоци и слободен пристап до информации (AZLP) да ги отстрани сите нелегално поставени камери, вклучително и оние во населбата Кавач, за кои тврдат дека се во сопственост на Тамара Звицер, сопруга на избеганиот водач на Кавачкиот клаан, Радој Звицер.

Во соопштението на Полициската управа, исто така, се наведува дека од декември 2023 година, тие официјално неколку пати ѝ укажале на оваа Агенција дека Швајцарија нелегално ги следи патиштата до населбата Кавач во Котор.

Полициската управа ја повикува Агенцијата за заштита на лични податоци и слободен пристап до информации (AZLP) да преземе мерки во рамките на своите законски пропишани надлежности на територијата на цела Црна Гора – отстранување на камерите за надзор што снимаат јавни површини и со тоа дополнително придонесуваат за подобрување на колективната безбедност. Исто така, ве потсетуваме на фактот дека кривично дело може да се изврши и со сторување и со несторување, односно со неизвршување на службено дејствие – се наведува во соопштението за медиумите на црногорската полиција.

Тамара Цвицер стана позната во јавноста откако се појави видео на кое се гледа како со пиштол во рацете ги брка напаѓачите кои се обидоа да го убијат нејзиниот сопруг во 2020 година во Киев.