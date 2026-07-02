Рама: Убавиот граѓански протест отстапи место на старото сценарио  на конфликт и насилство

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Албанскиот премиер Еди Рама реагираше на насилството за време на протестот пред Парламентот во Тирана.

Според него, убавиот граѓански протест сега му отстапил место на старото сценарио на конфликт, тепачки и насилство.

“Убавиот протест со граѓански дух, патриотизам и чистота сега му отстапи место на старото сценарио на конфликт, раздор и насилство, каде што канџите на неуспешната, гневна политика се разоткриваат со својата карактеристична валканост“, напиша Рама на социјалните мрежи.

Реагираше и спикерот на парламентот Нико Пелеши, кој во објава на социјалните мрежи, ги осуди актите на насилство врз полициски службеници, пратеници и јавни институции, нагласувајќи дека правото на протест мора да се остварува по мирен пат.

“Ништо не може да го оправда насилството врз припадниците на државната полиција, пратениците или јавните институции. Албанија е изградена врз дијалог и почитување на законот и институциите, а не врз конфронтација, напиша меѓу другото Пелеши.

Се запали гнездо во Росоман, спасени и згрижени се мајка и три млади штркчиња. Пожарот избувнал од засега непознати причини, но благодарение на брзата интервенција на пожарникарите птиците биле спасени.

– Откако ги спасивме птиците, добри луѓе ги згрижија во Росоман и, како што ни рекоа, утре најверојатно ќе им направат ново гнездо во кое ќе бидат сместени, изјавија од Територијалната противпожарна единица во Кавадарци.

Според очевидци благодарение на брзата интервенција на кавадаречките пожарникари штрковите биле спасени.