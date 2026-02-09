Обвинителите во Хаг побараа 45 години затвор за поранешниот косовски претседател, Хашим Тачи

Обвинителите за воени злосторства во судот во Хаг денеска изјавија дека поранешниот претседател на Косово, Хашим Тачи, ги контролирал етничките албански герилци и дека тој треба да биде осуден за воени злосторства и да добие 45 години затвор.

Тачи и тројца други поранешни команданти на Ослободителната војска на Косово (ОВК) се обвинети за прогон, убиства, тортура и присилни исчезнувања за време и кратко по востанието од 1998-1999 година, кое на крајот му донесе независност на регионот со мнозинство Албанци од Србија.

„Обвинетите извршија злосторства против своите противници со цел да ја преземат контролата врз Косово“, изјави обвинителката Кимберли Вест пред судот во Хаг.

Таа додаде дека во 1998 и 1999 година, повеќе од 100 политички противници и наводни соработници на српските безбедносни сили биле убиени, а стотици биле злоупотребени во околу педесет логори под администрација на ОВК.

„Овој случај се однесува на целта на четворицата обвинети да добијат и да остварат контрола врз целото Косово“, рече Вест кон крајот на речиси тригодишното судење во Специјалниот суд за воени злосторства во Косово, со седиште во Хаг.

Тачи, кој беше премиер, министер за надворешни работи и претседател на независно Косово помеѓу 2008 и 2020 година, и другите обвинети ги негираат сите обвиненија.

Адвокатите на Тачи, кои се очекува да дадат завршни зборови во среда, претходно тврдеа дека 57-годишниот Тачи немал вистинска власт над ОВК и нејзините воени команданти за време и по востанието.

Обвинителите тврдат дека Тачи и другите водачи на ОВК воделе насилна кампања против политичките противници, како и малцинствата етнички Срби и Роми, со цел да преземат целосна контрола врз Косово.

Повеќето од жртвите на прогонот биле членови на етничкото албанско мнозинство во Косово, објави обвинителството.

Специјализираниот суд за Косово, во кој работат меѓународни судии и адвокати, беше основан во 2015 година за да се занимава со случаи на воени злосторства според косовскиот закон против поранешните герилци на ОВК. Многу Косовари веруваат дека судот е пристрасен и ги сметаат командантите на Ослободителната војска на Косово за херои кои го ослободија Косово од репресивната српска Влада.