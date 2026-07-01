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Неделник

Невреме го погоди Сплит

Балкан

01.07.2026

Силното невреме што синоќа го зафати сплитскиот акваториум предизвика повеќе поморски инциденти, поради што беа спроведени неколку спасувачки акции. Според хрватските власти, во сите случаи нема загинати или повредени лица.

Од Министерството за море, сообраќај и инфраструктура соопштија дека дел од инцидентите биле решени со ангажман на екипажите или со комерцијална помош, додека службите на Капетанијата и покрај лошите временски услови извршиле и итен медицински превоз на пациент од островот Шолта.

Првата посериозна интервенција била регистрирана во 22:37 часот, кога било примено барање за помош од брод на домашна чартер-компанија, закотвен во заливот Дубока Вела на Паклените Острови. На пловилото имало девет лица, а поради невремето биле изгубени две сидра, додека едниот мотор откажал, а другиот работел со потешкотии, што создало опасност од насукување. По проценката било организирано извлекување со комерцијална помош, по што пловилото било безбедно закотвено.

Нешто подоцна, околу 23:35 часот, очевидец пријавил дека видел црвена сигнална ракета и едрилица насукана на карпи во архипелагот Паклени Острови. На едрилицата имало 11 лица, кои не биле повредени. По интервенцијата на спасувачките служби, сите патници биле успешно евакуирани и префрлени во Хвар, каде што им било обезбедено привремено сместување.

Надлежните најавија истрага за причините за овие, како и за другите поморски незгоди што се случиле за време на невремето во сплитскиот акваториум.

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