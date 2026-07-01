Алиу: Дигитализација во здравството мора да продолжи

Ценам дека дигитализацијата е еден од клучните елементи коишто во здравството треба да се продолжи – ијави министерот Алиу одговарајќи на новинарско прашање на кој проект е најмногу горд во неговиот мандат како министер за здравство.

Со реконструкцијата на Владата, ресорот здравство ќе го преземе досегашниот директор на ФЗО, Сашо Клековски, кадар на ВМРО-ДПМНЕ.

Значи, јас уште сум министер за здравство до моментот кога во Собрание ќе се изгласа нов министер, и до тој ден, секоја минута ќе работам и ќе придонесам кон здравствениот систем во државата. Јас кога влегов пред 10 години во политиката, влегов за да помагам, но, денеска, после 10 години, со политичкото искуство што го имам, веќе сум во политиката за да променам. За да променам како се води политика и како треба политичар да биде транспарентен и реално да функционира во системот – рече министерот во заминување Алиу.

Алиу истакна дека секој од нас, има обврска да придонесе во заедницата.