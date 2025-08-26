 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Неделник

Кандидатот на Додик за премиер на Република Српска најави нова влада

Балкан

26.08.2025

Фото: screenshoot/vjesti.ba

Кандидатот за нов премиер на Република Српска, кого како мандатар го предложи сменетиот претседател на ентитетот Милорад Додик, најави дека ќе формира нова влада најдоцна следната недела и очекува брзо одобрување во ентитетскиот парламент.

Саво Миниќ, досегашен министер за земјоделство, по консултациите со коалициските партнери предводени од СНСД изјави дека ќе ја продолжи досегашната политика и најави „одлучна борба“ за опстанок на РС, вклучително и референдум во октомври на кој инсистира Додик.

Неговото именување уследи иако Судот на БиХ на 18 август ја потврди одлуката со која на Додик му е одземен мандатот поради правосилна казна од една година затвор за непочитување одлуки на високиот мешународен претставник во земјата.

Иако новата влада би можела да смета на парламентарно мнозинство, таа би била противуставна бидејќи според Уставот на РС, мандатар може да предложи само претседателот на ентитетот – функција која е испразнета по смената на Додик.

Со одбивањето на Додик да ја напушти претседателската функција и со назначувањето на Миниќ, РС фактички влезе во состојба на правен хаос, посочуваат локални медиуми. 

 Централната изборна комисија можно е в четврток да донесе одлука за одржување предвремени избори во ноември.

