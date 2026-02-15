ЕУ ги отфрли сите предлози на превозниците од Западен Балкан, можни се нови блокади?

Европската комисија (ЕК) ги отфрли сите предлози испратени од земјите од Западен Балкан со цел да се најде компромис за ограничување на престојот на превозниците на товар од земјите од регионот во земјите од Шенген, објавија подгорички Вијести. Тој медиум наведува и дека поради ова, можни се нови протести од страна на превозниците и блокади на граничните премини и пристаништата.

Превозниците предложија професионалните возачи да добијат различни визи или сличен документ што ќе им овозможи да останат подолго и да работат во ЕУ без да го променат своето живеалиште, или нивното работно време според патните налози што ги преведуваат при транзит низ ЕУ да не се смета во времето на нивниот престој…

„Претставниците на ЕК рекоа на сите предлози дека се невозможни, не се во согласност со Шенген. На нашето прашање, ако веќе ги отфрлаат сите наши предлози, каков е нивниот предлог, одговорот беше дециден „возачите и превозниците мора да се прилагодат на правилото 90/180“, изјави за Вијести еден од учесниците на последниот состанок.

Претставниците на ЕК понудија можност превозниците да добијат виза од земја-членка само за престој подолг од 90 дена во таа држава.

Претставниците на превозниците како одговор на тој предлог изјавија дека нивните возачи ќе станат граѓани на тие земји-членки на ЕУ со добивање визи, што би резултирало со нивно губење бидејќи ќе можат да работат за европски превозници.

Тие истакнаа дека во тој случај превозниците од регионот исто така ќе мора да се преселат во канцеларии и да се регистрираат во земјите-членки на ЕУ, што е долго и комплицирано, но и дека околните земји-членки на ЕУ нема да ги прифатат бидејќи ќе станат конкуренција за нивните превозници.

Соговорникот на Вијести рече дека претставниците на ЕК немаат коментар за овие забелешки и дека стојат зад своите ставови.

Претседателот на работната група од ЕУ закажа нов состанок за две недели.

Соговорникот на Вијести рече дека постапката за решението предложено од ЕУ „ќе трае со години, а превозниците ќе останат без работа во април“. Затоа, превозниците ќе се договорат за нова форма на протест во наредните денови.

На почетокот на април ќе стапат во сила правила според кои превозниците од земјите од Западен Балкан ќе можат да останат/работат максимум 90 дена на територијата на ЕУ во период од 180 дена.

Превозниците сметаат дека според новите правила, сметајќи ги времето на чекање и другите процедури, ќе можат да работат максимум десет дена месечно, и дека поради новите регулативи, нема да бидат конкурентни со превозниците од ЕУ и дека ќе останат без работа