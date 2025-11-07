 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Албанскиот Парламент го усвои законот за родова еднаквост

Балкан

07.11.2025

МИА

Албанскиот парламент доцна синоќа со 77 гласови „за“, 36 „против“ и ниту еден „воздржан“, го усвои законот за родова еднаквост.

Според образложението Законот има за цел да го хармонизира албанското законодавство со стандардите на Европската Унија за човекови права и еднаков третман на жените и мажите.

– Новиот закон има за цел да ја подобри постојната законска рамка за да обезбеди еднакви можности во вработувањето, образованието, застапеноста во процесот на донесување одлуки и заштита од каква било форма на дискриминација врз основа на пол, се додава во образложението.

Законот, за кој гласаа пратениците од владејачкото мнозинство предвидува нови институционални механизми за ефикасно спроведување на стандардите за еднаквост и зајакнување на улогата на одговорните институции.

Против донесувањето на законот освен опозицијата, беа и верските заедници, а протести организираа граѓански здруженија, оценувајќи дека е „закана за албанското традиционално семејство“.

