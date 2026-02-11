„МЖ – Инфраструктура“ и „Турски државни железници“ потпишаа договор за соработка, објави на својот фејбук-профил Синиша Ивановски, директорот на „МЖ – Инфраструктура“.

– Потпишавме договор за блиска соработка со „Турски државни железници“. Заедно со колегите од „Македонски железници – Инфраструктура“ имавме работни средби со директорот на „Турските железници“, Вејси Курт, и неговите соработници. „Турските железници“ во областа на инфраструктура имаат сериозен, брз и забележителен прогрес. Меѓу другото, веќе се и сериозен регионален тренинг-центар. Со потпишувањето на договорот, некои од своите капацитети ги ставаат на располагање – пишува Ивановски.

Размената на искуства и практики, додава Ивановски, во наредниот период ќе биде придобивка за нас.