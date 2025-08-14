Евакуирани 150 лица од лондонска болница поради хемиски инцидент

Freepik

Околу 150 лица се евакуирани од голема болница во Лондон по извештаи за хемиски инцидент, соопштија властите.

Пожарникарите биле повикани во 8:49 часот изутринава по локално време во болницата „Гај“ во Саутварк, каде што се спроведуваат операции за вентилација на зградата.

Според соопштението на Лондонската противпожарна служба, на местото на настанот се испратени две противпожарни возила, две спасувачки единици, командна единица и специјалисти за опасни материи.

Пожарникарите и болничкиот персонал евакуирале околу 150 лица од подрумот и приземјето.

Болницата „Гај“ е главен центар за елективни третмани со 400 кревети, специјализиран за онкологија, бубрежни заболувања, урологија, стоматологија, како и уво, нос и грло и ортопедија.