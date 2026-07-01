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Се сеќавате на Лариса Рилкелме со големите гради: Еве како изгледа сега

Спорт шоу

01.07.2026

Историскиот успех на репрезентацијата на Парагвај и елиминацијата на Германија од Светското првенство им донесе неверојатна прослава на навивачите на оваа јужноамериканска земја, а жената што ја полуде планетата пред 16 години повторно беше во центарот на вниманието. Светското првенство во фудбал го следи во живо познатата Лариса Рикелме, музата на Светското првенство во 2010 година, која во солзи го испрати својот тим во осминафиналето.

Сега таа работи како спортска коментаторка. Еве како изгледа сега.

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