„Нашиот“ Раул Гонзалес во дресот на Србија на ЕП

Европското првенство во ракомет започнува денес, а Србија се впушта во пеколен предизвик во Хернинг, Данска.

„Орловите“ се сместени во група со Германија, Шпанија и Австрија, и веднаш се соочуваат со тешка мисија – да освојат понатамошен пласман и да надмудрат една од европските велесили.

Ждрепката не им беше во корист . Германија, актуелниот освојувач на сребрен медал од последното Европско првенство, и Шпанија, која тогаш ја освои бронзата, претставуваат многу тешки пречки. Системот на натпреварување дополнително ја комплицира ситуацијата бидејќи третата и четвртата екипа од групата нема да имаат шанса да стигнат до следната фаза, што значи дека секој натпревар против фаворитот има огромно значење.