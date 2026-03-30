Почна МЛБ лигата во безбол, еве на кого да се обложувате

Започна новата сезона во МЛБ безбол лигата. За оние кои се обложуваат „Република“ ви ги претставува главните фаворити оваа долга сезона. .

Торонто Аутсајдер во плејофот во очите на многумина, Торонто ја освои Американската лига Исток пред да ги елиминира Јенкис и Маринерс и да стигне до Светската серија. Серијата со Доџерс ќе остане запаметена како едно од најголемите финалиња во серијата на сите времиња.

Промашената одбрана на Џеф Хофман и хоумранот на фаќачот на Доџерс, Вил Смит, во 11-тиот ининг ги оставија навивачите со чувство на гордост и разочарување.

Њујорк Јенкис

По силниот почеток на годината, Јенкис се сопнаа во јуни и јули.Победата во серијата „вајлд кард“ против ривалот Ред Сокс овозможи натпревар во Американската лига со Блу ​​Џејс, каде што Јенкисите беа елиминирани во четири натпревари. Како што се очекуваше, Арон Џаџ беше најдобар за Јенкисите, бидејќи беше прогласен за МВП на Американската лига по трет пат.

Бостон Ред Сокс ги надминаа очекувањата за просечна сезона и се пласираа во плејофот за прв пат од 2021 година. Нивниот напредок беше уште поизненадувачки кога ќе се земе предвид дека го продадоа својот најдобар напаѓач, Рафаел Деверс, во јуни. Откако пристигнаа во размена за време на меѓусезоната, леворакиот играч Гарет Кроче беше убедливо најкорисен играч на тимот.

Кливленд Гардијанс

На почетокот на септември, Гардијанс завршуваа незабележителна сезона. Тие беа еден натпревар над .500, трети во Американската лига Централна и 10,5 натпревари зад Тајгерсите. Тие се соочија со скандал со коцкање поради кој Емануел Класе и стартерот Луис Ортиз беа отстранети но тимот имаше скор од 20-7 во септември, ги победи Тајгерсите и ја освои дивизијата во последниот викенд од сезоната. Кливленд потоа загуби од Детроит во рундата со вајлд-кард, но сепак впечатокот од сезоната беше позитивен.

Останати фаворити се Доџерс, ЛА Енџелс. Тексас Ренџерс, Хјустон и Сиетл.