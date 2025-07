Официјално објавена химната на ЕМОФ Скопје 2025 – „Together We Shine“ носи порака за единство, младинска енергија и олимписки дух

Со огромна гордост и емоција ја претставуваме официјалната химна на Европскиот младински олимписки фестивал – ЕМОФ Скопје 2025, насловена „Together We Shine“, со што симболично започнува финалното одбројување до настанот што ќе ја испише новата страница на спортската историја на нашата татковина. Химната не е само песна – таа претставува енергија, визија и повик до цела Европа.

„Together We Shine“ е музичка прослава на заедништвото, младешката сила и олимписките вредности – сè она што го претставува ЕМОФ. Песната ја изведуваат четири големи музички ѕвезди од македонската сцена: Лара Иванова, Јанг Дади, Александар Тарабунов и Сара Мејс. Музиката и текстот се дело на реномираниот продуцент Роберт Билбилов (Justbproduction), додека за моќната визуелна приказна и монтажата на видеото е заслужен режисерот Стефан Стиди.

Спотот за химната е снимен на повеќе локации во Скопје и Куманово, градови-домаќини на фестивалот, во продукција што го слави единството и креативноста на македонската млада сцена. Со современа визуелна естетика, динамични кадри и присуство на млади спортисти, видеото го отсликува спортскиот жар и колективната мотивација што ја носи ЕМОФ. Во него се појавува и официјалната маскота Shiny, која симболизира ведрина, младешка инспирација и единство – вредности кои ќе бидат во сржта на секој момент од фестивалот.

Од првиот такт до последниот стих, „Together We Shine“ е создадена да инспирира и возбуди. Со стихови како: „EYOF we play, EYOF we shine, EYOF is here, your dream is mine“, химната повикува на обединување преку спортот, на надминување на себе и на славење на секој успех – личен или колективен.

Оваа химна е повеќе од културен симбол – таа е срцето што чука во ритамот на младинската надеж. Таа е повик до секој спортист и секој млад човек што мечтае. Да се обединиме, да блеснеме, да покажеме дека Македонија е подготвена не само да биде домаќин, туку да го инспирира Стариот континент. Нека оваа песна не биде само дел од фестивалот – нека биде неговата душа.

ЕМОФ Скопје 2025 ќе се одржи од 20 до 26 јули, во Скопје, Куманово и Осиек, и ќе обедини над 4000 млади спортисти од 49 европски делегации плус тимот на бегалците. Тие ќе се натпреваруваат во 15 спортски дисциплини, носејќи порака на пријателство, почит, извонредност и европско единство.

Химната „Together We Shine“ е достапна на официјалниот YouTube канал на Македонскиот олимписки комитет. Споделете ја, слушнете ја, почувствувајте ја. Затоа што овој јули, не сме само домаќини – ние сме срцето на EYOF. Со оваа песна започнува одбројувањето до спортскиот празник кој ќе ја стави Македонија на мапата на најзначајните спортски настани за млади во Европа.