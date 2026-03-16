 Skip to main content
16.03.2026
Република Најнови вести
Неделник

Ноле пак се повреди, нема да игра во Мајами

Останати спортови

– Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ нема да учествува на АТП 1000 турнирот во Мајами. Натпреварувањето ќе се одржи од 17 до 29 март.

Триесет и осумгодишниот Ѓоковиќ се откажа поради повреда на десното рамо. Во 2025 година, тој стигна до финалето на Мастерсот, каде што загуби од Чехот Јакуб Меншик.

Претходно на турнирот во Индијан Велс, Србинот загуби во четвртото коло од Британецот Џек Дрејпер (6:4, 4:6, 6:7 (5:7)).

Ѓоковиќ е 24-кратен шампион на Грен слем турнирите. Во кариерата има освоено 101 АТП титула во поединечна конкуренција. Моментално е трет во светот.

