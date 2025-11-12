 Skip to main content
14.11.2025
Петок, 14 ноември 2025
Mусети го преболе поразот од Ноле, победа на завршниот Мастерс

Останати спортови

12.11.2025

 Италијанскиот тенисер Лоренцо Мусети синоќа го победи Австралиецот Алекс Де Минаур во меч на Завршниот АТП турнир во Торино.

Натпреварот траеше 2 часа и 48 минути и заврши со 7:5, 3:6 и 7:5. Ова е прва победа за Мусети на турнирот.

Дваесет и тригодишниот Италијанец сервираше пет аса, направи три двојни грешки и реализираше три од 12 брејк топки. Неговиот противник сервираше 10 аса, немаше двојни грешки и реализираше две од пет брејк топки.

Италијанецот ќе игра против лидерот во групата, Карлос Алкараз, во третото коло. 

Наградниот фонд на турнирот изнесува 15,5 милиони долари

