Канадската пливачка Самер Мекинтош постави нов светски рекорд на 200 метри пеперутка, соборувајќи го најдолготрајниот светски рекорд во женска конкуренција, откако ја исплива патеката за време од 2:01,65 во неделата на националното првенство во Монтреал.
Претходниот рекорд од 2:01,81, во сопственост на кинеската пливачка Лиу Зиге, беше поставен во октомври 2009 година во ерата на полиуретанските костими, кои наскоро беа забранети, и опстојуваше речиси 17 години.
Деветнаесетгодишната Канаѓанка освои три златни медали на Олимписките игри во Париз 2024, вклучувајќи злато на 200 метри пеперутка, и осум светски титули од 2022 година, од кои три во дисциплината 200 метри пеперутка.
Првата ја освои во 2022 година, на свои 15 години.
Мекинтош го урна најстариот светски рекорд во пливање
Канадската пливачка Самер Мекинтош постави нов светски рекорд на 200 метри пеперутка, соборувајќи го најдолготрајниот светски рекорд во женска конкуренција, откако ја исплива патеката за време од 2:01,65 во неделата на националното првенство во Монтреал.