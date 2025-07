Двајца му дојдоа од зад грб пукајќи со пиштоли, тој собори еден од нив и со неколку рани успеа да избега

Рускиот борец за мешани боречки вештини (ММА) Тимур Хизриев бил жртва на обид за убиство со огнено оружје од страна на две маскирани лица пред станбениот комплекс каде што живее во Махачкала во регионот Дагестан.

Околу полноќ, двајца маскирани го нападнале непоразениот борец, кој успеал да избега со до пет прострелни рани, иако сведоци тврдат дека биле испукани до десет истрели, според локалните медиуми.

Како што се гледа на снимките од безбедносните камери на станбениот комплекс, додека Хизриев излегувал од возилото и ги собирал своите работи, две лица му се приближиле одзади, пукајќи со пиштол. Потоа, Тимур успев да влезе во борба со еден од нив, успева да го собори и потоа да избега од напаѓачите.

18-0 PFL champion Timur Khizriev was shot 5 times in Dagestan.



