Вардарци денеска бркаат победа во Рига за опстанок во Европа

Македонскиот фудбалски шампион Вардар вечер гостува во Летонија во реванш против Рига во второто квалификациско коло од УЕФА Конференциската лига.
„Црвено-црните“ веруваат дека имаа сили да ја надополнат негативата од еден гол од дуелот во Скопје.
Капитенот Азер Омерагиќ најави борбена игра и се надева дека со исполнување на тактичките замисли може да с едојде до поволен резултат.
– По натпреварот во Скопје, ни следи реваншот во Рига. Ништо не е готово затоа што ни следи второ полувреме со ривалот. Ќе се бориме на терен, ќе играме за дресот и боите на Вардар, сакаме добро европско издание. Ако функционираме добро тактички и без грешки и ако ги следиме советите на тренерот од тренинзите, можеме до позитивен резултат за нас во Рига, истакна Омерагиќ.