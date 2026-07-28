Вардарци денеска бркаат победа во Рига за опстанок во Европа

Македонскиот фудбалски шампион Вардар вечер гостува во Летонија во реванш против Рига во второто квалификациско коло од УЕФА Конференциската лига.

„Црвено-црните“ веруваат дека имаа сили да ја надополнат негативата од еден гол од дуелот во Скопје.

Капитенот Азер Омерагиќ најави борбена игра и се надева дека со исполнување на тактичките замисли може да с едојде до поволен резултат.