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Тухел со апел до англиските родители: Оставете ги децата будни во 2 часот да ја гледаат репрезентацијата

Фудбал

02.07.2026

 Селекторот на Англија, Томас Тухел, ги повика англиските родители да ги остават своите деца да останат будни за да го гледаат осминафиналниот натпревар на Светското фудбалско првенство против Мексико .

Осминафиналниот натпревар на Англија против Мексико ќе се игра во Мексико Сити в недела во 1 часот по полноќ по британско време, односно 2 часот по полноќ по средноевропско време.

Како што објави денеска Би-Би-Си, родителите се во дилема дали да им дозволат на своите деца да го гледаат натпреварот, бидејќи летните распусти сè уште не започнале.

Одговарајќи на новинарско прашање на прес-конференција која е неговата порака до родителите, Тухел рече:

„Напишете изговор за училиште и оставете ги да гледаат. Секогаш ќе има училиште, но Светското првенство се игра на секои четири години. Нека гледаат. Имаме голем натпревар за четири дена, потребна ни е поддршката од сите, особено од децата“, порача Тухел.

Англија се пласираше во осминафиналето на мундијалскиот турнир откако во средата со пресврт го совлада ДР Конго со 2-1, со два гола на Хари Кејн во завршните 15 минути од натпреварот

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