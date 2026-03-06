Сведоштво на Ашковски како бегал од Иран

Македонскиот репрезентативец Стефан Ашковски во последен момент избега од Иран каде што настапуваше. Во поткастот на ФФМ тој раскажа каков бил животот во Иран и кој му помогнал да се врати во Македонија.
Најнови вести
