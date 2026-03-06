 Skip to main content
06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
Неделник
AhfGQkCykQ0

Сведоштво на Ашковски како бегал од Иран

Фудбал

06.03.2026

Македонскиот репрезентативец Стефан Ашковски во последен момент избега од Иран каде што настапуваше. Во поткастот на ФФМ тој раскажа каков бил животот во Иран и кој му помогнал да се врати во Македонија.

﻿