Реал Мадрид бара од УЕФА да ѝ ги одземе титулите на Барселона

Познатото досие што Реал Мадрид го подготвуваше во последните неколку месеци веќе е на пат кон седиштето на УЕФА. Во него, „кралскиот клуб“ поставува невидено барање – повлекување на титулите освоени од вечниот непријател Барселона. Повеќето од потезите на Флорентино Перез во неделите пред изборите, како и за време на самата кампања, имаа за цел да постигнат примерна казна за каталонскиот клуб во случајот „Негреира“. Неговите фотографии со Џани Инфантино и Александар Чеферин пред неколку дена не беа случајни. Покрај барањето гласови, тие имаа за цел да обезбедат и поддршка за спортската тужба што ја подготвува Реал Мадрид.

Промената во односите меѓу „кралевите“ и УЕФА е дел од целосно разбирање за многу од клучните прашања во европскиот фудбал – и од деловниот аспект и од спортскиот и техничкиот аспект. Меѓу нив е и прашањето за интегритетот на натпреварувањата и потрагата по правна рамка што навистина гарантира дека спортската заслуга е она што го одредува исходот од битките за титулата. Познатото досие подготвено од Реал Мадрид веќе е на пат кон седиштето на УЕФА – единственото тело кое може да ја санкционира Барселона во „најсериозниот случај што сум го видел во фудбалот“, како што самиот Чеферин го дефинираше во 2023 година.

Оваа добро аргументирана жалба, поткрепена со јасни докази, како што велат од Реал, не бара само санкција што ја спречува Барселона да учествува на европските турнири. Барањето оди многу подалеку. Реал Мадрид инсистира титулите освоени од каталонскиот клуб во минатите години да бидат избришани од историјата за да не можат „блауграните“ да бидат горди на нив.

УЕФА во ниту еден момент не го затворила случајот. Правните постапки се запрени во исчекување на одлука. Европското седиште отсекогаш го следело процесот и сега останува да се види каков став ќе заземе по официјалната спортска жалба од Реал Мадрид.