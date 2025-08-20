Манчестер сити тргна по Донарума

Голманот на Пари Сен-Жермен, Џанлуиџи Донарума, може да ја продолжи кариерата во Манчестер сити, објавија британските медиуми.

„Граѓаните“ започнале преговори за трансферот на 26-годишниот Италијанец.

Според новинарот Алфредо Педула, парижаните можат да добијат 23-25 милиони евра за голманот, што е околу половина од она што клубот првично го побарал.

Во сезоната 2024/25, Донарума прими 43 гола на 47 натпревари во сите натпреварувања, при што 17 натпревари ја зачува мрежата чиста.

Актуелниот договор на голманот со ПСЖ е со важност до 30 јуни 2026 година