 Skip to main content
20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Неделник

Манчестер сити тргна по Донарума

Фудбал

20.08.2025

 Голманот на Пари Сен-Жермен, Џанлуиџи Донарума, може да ја продолжи кариерата во Манчестер сити, објавија британските медиуми.

„Граѓаните“ започнале преговори за трансферот на 26-годишниот Италијанец. 

Според новинарот Алфредо Педула, парижаните можат да добијат 23-25 милиони евра за голманот, што е околу половина од она што клубот првично го побарал.

Во сезоната 2024/25, Донарума прими 43 гола на 47 натпревари во сите натпреварувања, при што 17 натпревари ја зачува мрежата чиста.

Актуелниот договор на голманот со ПСЖ е со важност до 30 јуни 2026 година

Поврзани вести

Фудбал  | 05.07.2025
Донарума му ја скрши ногата на Мусијал
Фудбал  | 07.06.2025
Баерн го „мерка“ Донарума
Фудбал  | 06.12.2024
Донарума си заминува од кај „богатите“ во ПСЖ