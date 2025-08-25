Кој е Евагорас Паликаридис, симболот на отпорот на кипраните против Британците

Црвена Звезда утре го игра реванш мечот со кипарскиот Пафос во пплејофот за Лигта на шампионите. Тимот е основан во јуни 2014 година. Грбот на Пафос е украсен со сини, жолти и бели бои, како и ликот на Евагорас Паликаридис, поет кој прерано го даде својот живот – за слободата. Иако напишал само неколку песни, Паликаридис стана синоним за борба и слободарски дух кај кипарскиот народ.

Островот во Медитеранот отсекогаш бил цел на големите сили, кои се наметнувале на неговата територија. Кипарските Грци се стремеле кон обединување со татковината, кипарските Турци, кои се малцинство, се плашеле од идејата бидејќи се плашеле дека ќе го изгубат својот идентитет. А Британците, среде фијаското во Индија, која се лизгала од нивниот колонијален стисок, очајно сакале да го задржат Кипар како база од која ќе имаат јасен поглед на Блискиот Исток.

Токму таму, во тоа лудило, кон крајот на триесеттите години од минатиот век, се родил херојот на оваа приказна, во Пафос.

Во една од неговите диверзантски акции, Паликаридес бил уапсен откако британска патрола ја пресретнала намерата на него и уште двајца другари да достават оружје на герилска група за борба против окупаторите. Другите двајца избегале, но не и Паликаридес. Тој се изјаснил за виновен, на 27 февруари 1957 година, кога гувернерот на Кипар, Џон Хардинг, го осудил на смрт со бесење.