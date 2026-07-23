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Неделник

Kaко Вардар беше поразен во Скопје

Фудбал

23.07.2026

Фудбалерите на македонскиот првак претрпеа пораз од летонскиот шампион Рига со 2:3 во првиот дуел од второто квалификациско коло од Конференциската лига одигран во Скопје. „Црвено-црните“ на тој начин со негатива ќе патуваат на реванш дуелот.

Натпреварот почна добро за Вардар бидејќи во 28.минута дојде до водство од 1:0 со голот на Диего Кастенада. Но, предноста траеше само седум минути бидејќи Рига преку Орландо Гало изедначи на 1:1. Гостите во 39.минута имаа предност од 2:1, а стрелец на голот беше Иаго Сигуеира.

Вардар успеа да изедначи во 66.минута со голот на Герсон Родригес, а голот за победа за екипата на Рига го постигна Иаго Сигуеира во 81.минута што беше негов втор гол на натпреварот.

Реванш натпреварот се игра на 28.јули (вторник) во Рига

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