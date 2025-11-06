 Skip to main content
06.11.2025
Голема победа на Звезда над Лил

Фудбал

06.11.2025

Фудбалерите на Црвена Звезда ја остварија својата прва победа во Лигата на Европа.
Во натпреварот од 4. коло на стадионот „Рајко Митиќ“, црвено-белите го победија францускиот Лил со 1:0 (0:0) со гол на Марко Арнаутовиќ од пенал во 85. минута.Тимот на Владан Милојевиќ има четири бода по оваа победа, додека Лил остана на шест бода.

Црвена звезда следниот натпревар ќе го игра дома против Стеауа од Романија.

Единствениот гол на натпреварот беше постигнат во финишот од натпреварот. Мирко Иваниќ беше соборен од голманот на Лил, Берке Озер. Извршител од пенал беше Марко Арнаутовиќ во 85. минута.

