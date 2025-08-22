 Skip to main content
22.08.2025
Петок, 22 август 2025
Фудбалерите на Струга го победија Работнички

22.08.2025

Фудбалерите на Струга Трим Лум го совладаа Работнички на домашен терен со 2:0 во воведниот натпревар од третото коло во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ).

Со својата трета сезонска победа Струга дојде со головите на Кампаоре (45+1, пенал) и Малески (90+4)

Во вториот натпревар Вардар вечерва од 20 часот ја пречекува струмичка АП Брера.

Силекс во Кратово утре е домаќин на Македонија ЃП, додека актуелниот шампион Шкендија в недела во Тетово ќе игра против Арсими.

Третото прволигашко коло ќе биде комплетирано в понеделник со пресметките меѓу Башкими – Тиквеш и Пелистер – Шкупи, натпревар кој ќе се игра во Кавадарци.

