07.04.2026
Европско класико: Вечерва не пропуштајте Реал Мадрид – Баерн Минхен во Лигата на шампионите

Пред првиот натпревар од четвртфиналето на Лигата на шампионите против Баерн, главниот тренер на Реал, Алваро Арбелоа, истакна дека тимот од Мадрид смета само на победа. 

Баерн е неверојатен – видовме што се способни оваа сезона. Имаме најголема почит кон нашите противници. Овој тим има исклучителна сезона. Нивната форма оваа година е без осцилации. Тие се многу комплетен тим, бестрашен, агресивен, исклучително фокусиран во одбраната и имаат неверојатен напаѓач во Кејн.
Сепак, ние не размислуваме за пораз. За нас, постои само едно можно сценарио, да се победи Баерн и да се продолжи понатаму. Тоа е сè што сакаме и во што веруваме. Целата наша енергија е насочена кон натпреварот против Баерн, изјави Арбелоа на официјалната веб-страница на УЕФА.

Натпреварот Реал Мадрид – Баерн ќе се одржи во Мадрид вечер со почеток во 21 часот.

