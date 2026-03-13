Добра вест во Мадрид – се враќа Мбапе

 Skip to main content
Процесот на рехабилитација на напаѓачот на Реал Мадрид, Килијан Мбапе, добро напредува и францускиот фудбалер би можел да биде вклучен во составот за реваншот од осминафиналето во Лигата на шампиони против Манчестер Сити на 17 март, јавија денеска шпанските медиуми.

Францускиот репрезентативец го пропушти првиот натпревар во кој Реал вчера победи со 3-0 поради повреда на коленото.

Мбапе би можел да игра и на пријателските натпревари на француската репрезентација во март, објави новинарот Фабрис Хокинс на својата страница на социјалните мрежи Икс.

Напаѓачот наскоро ќе биде подложен на тестови во Мадрид за да се потврди неговата состојба и да добие дозвола за евентуален настап на претстојните натпревари

