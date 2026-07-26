Барселона не сака на „нежниот“ Торес да му дава плата колку што му нуди ПСЖ

– Барселона има намера да го продолжи договорот со шпанскиот фудбалер Феран Торес доколку страните успеат да постигнат договор за неговата плата, објавува „Марка“.

Каталонците не се во можност да му понудат на 26-годишниот напаѓач значително финансиско подобрување поради ограничениот буџет за плати. Затоа, „Блауграната“ ќе има тешкотии да се натпреварува со условите што другите клубови, особено ПСЖ, се подготвени да ги понудат.

Во сезоната 2025/26, Торес постигна 21 гол и имаше три асистенции во 49 натпревари. На Светското првенство 2026 година, Шпанецот го предводеше својот тим до победа од 1:0 над Аргентина во финалето.

„Трансфермаркт“ го проценува играчот на 55 милиони евра. Неговиот договор со Барселона е до 30 јуни 2027 година.