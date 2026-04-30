Атлетико Мадрид не планира да го продаде Алварез ни за 150 милиони евра

Атлетико Мадрид е подготвен да одбие понуда од приближно 150 милиони евра за трансфер на напаѓачот Хулијан Алварез, објави „Скај Спортс“.

Шпанците се цврсти во својата желба да го задржат 26-годишниот Аргентинец. Арсенал, Барселона и ПСЖ се заинтересирани за играчот, но дури и понуда од таков обем не би го привлекла клубот да го продаде фудбалерот.

Алварез е во Атлетико Мадрид од август 2024 година. Неговиот договор важи до 30 јуни 2030 година.

Во сезоната 2025/26, напаѓачот постигна 19 гола и имаше девет асистенции во 47 натпревари.

„Трансфермаркт“ ја проценува неговата трансферна вредност на 90 милиони евра.