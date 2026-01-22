 Skip to main content
22.01.2026
Четврток, 22 јануари 2026
Aнчелоти сака да се врати во Реал

Фудбал

22.01.2026

Селекторот на бразилската фудбалска репрезентација, Карло Анчелоти, изрази желба да се врати како главен тренер на Реал Мадрид, објави „The Touchline“. 

Тимот моментално го тренира Алваро Арбелоа, кој го замени Чаби Алонсо овој месец.

Раководството на мадридскиот клуб го разгледува 66-годишниот Италијанец како алтернатива.

Анчелоти претходно изјави дека по неговото време во бразилската репрезентација, единствениот клуб што би бил спремен повторно да го тренира би бил Реал Мадрид.

Тој го тренираше Реал Мадрид од 2013 до 2015 година и од 2021 до 2025 година. Во 353 натпревари под негово водство, мадридскиот тим победи 253 пати и одигра 48 нерешено

