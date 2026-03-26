Албански навивачи приведени во Полска додека пееле „О колку е убаво да се биде Албанец“ пред фудбалскиот меч

Група албански навивачи биле приведени во Полска додека пееле и скандирале „О колку е убаво да се биде Албанец“ во пресрет на фудбалскиот натпревар меѓу Полска и Албанија.

Видео кое се споделува на социјалните мрежи покажува весела навивачка атмосфера на улица, при што навивачите гласно пеат и скандираат, по што реагирала полицијата.

Според информациите, тие биле однесени во полициска станица, задржани кратко време и предупредени да не прават бучава, по што биле пуштени.

Иако ваквото скандирање е дел од навивачката култура, во странство ваквите ситуации често привлекуваат внимание од властите, особено кога се одвиваат на јавни места и во пресрет на спортски настани од висок ризик. Ваквите ситуации неретко отвораат прашања за тоа каде е границата меѓу навивачка атмосфера и однесување што може да се протолкува како нарушување на јавниот ред, особено кога станува збор за скандирања со национален набој во странство.