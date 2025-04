Со реномирани џез музичари од Франција и САД започна 8.Џез фактори фестивал во Битола

Сашо Ставрев и Cultural chat

Со настапот на Laurant Coulondre од Франција, во Народниот театар во Битола, започна 8.издание на Џез фактори фестивалот, кој оваа година се одржува од 16 ти до 19 ти април.

„Сакам да искажам голема благодарност до Народниот театар, како деловен партнер, кој ни овозможува да бидеме тука и да ги организираме овие концерти. Се разбира и голема благодарност кон Општина Битола, која е покровител на фестивалот. Нема да зборувам колку беа тешки изминатите години бидејќи се уште се тешки, како и секогаш кога се работи за уметност е тешко затоа што бројот на публика и мал и варира. Но, ние се трудиме, се бориме и ќе се избориме. Ќе ни биде полесно после 10. издание, кога ќе броиме двоцифрена бројка“, истакна на почетокот директорот и основачот на фестивалот, професорот Сашо Поповски.

Џез фестивалот минатата година беше избран од една значајна светска асоцијација, од Шангај, Кина каде беше единствен фестивал од Македонија.

„Ние одлично ја претставивме Македонија и Битола, а со тоа ја поставивме на Битола на светската мапа на џез фестивали“, додаде Поповски.

Францускиот џез пијанист Laurant Coulondre е познат по својот иновативен пристап кон музиката. Добитник е на неколку престижни награди и соработувал со истакнати џез уметници како Paul Jackson и Pierre de Bethmann.

„Јас навистина уживав, ми се допадна публиката, имавме одлична размена на енергија. Луѓето беа жедни за повеќе и повеќе добар звук, а тоа мене ме мотивираше на настапот“, ни рече тој после концертот.За фестивалот додаде:

„Ваквите фестивали се одлични. Одлична можност е и да се патува и промовира и слави музиката. Ова е еден вид подарок во мојот живот, да дојдам во Македонија да ги видам сите тие луѓе кои се вљубеници во џезот“.

После него следуваше настапот на Corey Wilcox и WORKING CLASS HEROES, (Соединети Американски Држави). Wilcox е мултиинструменталист со неверојатна техничка вештина и музичка разновидност. Како долгогодишен член на Jazz At Lincoln Center Orchestra, настапувал на светски сцени како Carnegie Hall и Newport Jazz Festival. Кристијан Џорџевиќ, еден од членовите на бендот истакна:

„Ние сме за прв пат во Битола, сеуште не успеавме да го разгледаме градот, но се надевам ќе стигнеме овие дена. До идејата ние да настапуваме овде дојде преку нашата соработка со Поповски, јас често сум гостин на неговите концерти. Потоа ме контактираше за овој фестивал, па преку соработката во Белград со нашиот денешен солист со кого настапивме во Битола, направивме бенд составен од луѓе кои работеле различни работи, па од тука доаѓа и името Working class heroes“.

Кристијан покрај соработката со Поповски, поврзан е и на друг начин со Македонија.

„Јас всушност студирав во Штип, и имав прекрасно време таму, сите мои препораки за таа Академија. Работат со студентите на начин да го извлечат максимумот од тебе, образование и настава на највисоко ниво“.

За фестивалот ни рече:

„Ваквите фестивали се најдобра можност за сите нас кои се занимаваме со оваа работа, да ја промовираме истата, да ја претставиме на јавноста и публиката. Целта е што повеќе фестивали да се вклучат во таа организација, да се поврзат помеѓу себе и таа соработка да биде се поголема. Луѓето да бидат повеќе информирани за нашата музика, едноставно ќе кажам Let the music do the talking (Пуштете ја музиката да зборува)“.

Фестивалот се организира под патронажа на Општина Битола и партнерство со НУ Народен Театар Битола, а со поддршка на Министерството за култура и Центарот за култура Битола, како иФранцускиот Институт од Скопје, Амбасадата на Шпанија, и Делегацијата на Европската Унија. На свеченото отворање беше присутен градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, амбасадорот на Франција, грчкиот конзул, почесниот конзул на Франција во Битола, Калиопа Кривашија Стилиновиќ, директорот на Францускиот институт, гости од други градови, љубители на џезот.

Вториот ден е резервиран за работилницата во соработка со Здружението Пелагонија, JAZZ FACTORY FOR KIDS, промоција на Ненад Георгиевски, Press and play, книга која ја истражува македонската музичка сцена, работилницата на светски познатата саксофонистка Swantje Lampert од Австрија. Концертната програма започнува во 20 часот со настапот на Триото на пијанистот Jaume Miquel од Кралството Шпанија. Ова трио комбинира традиционален и модерен џез. Членовите на бендот се искусни музичари кои настапувале со џез великани како Kurt Rosenwinkel и Dave Holland. Од 21 часот следува настапот на саксофонистката и композиторка Swantje Lampert. Нејзината музика е инспиративен спој на класичен и современ џез стил. Од 22 часот во Паб Бурбон Стрит Битола , настапува квартетот на Јован Цветковиќ од Македонија. Тој е млад и перспективен џез пијанист, наградуван за својот уникатен музички израз. Со својот квартет, носи свеж звук инспириран од традиционалниот и современиот џез.