Вечерва во Филхармонија концерт на XL од Хрватска, еден од најдобрите квартети во светот

Вечерва, во малата сала на Филхармонија, со почеток во 20:00 часот, ќе имате можност да го проследите вториот концерт од есенското издание на Скопскиот Брас Фестивал, концертот на квартетот туби “XL”.

Основан од тубистот Крунослав Бабиќ во 2002, овој состав ги руши сите табуа за тубата како “несолистички инструмент”. Токму виртуозноста на квартетот “XL” ке донесе повеке од 20 напишани и посветени композиции од хрватски и странски автори, четири носачи на звук и настапи на четири различни континенти и еминентни светски фестивали во САД, Австралија, Германија, Тајланд, Малезија, Германија, Словенија, Италија.

Членови:

Крунослав Бабиќ – туба

Милош Будимиров – туба

Марио Шинцек – еуфониум

Петар Кшенек – вагнер туба

Програма:

Vivaldi/Bach – Concerto in D Minor BWV 596 arr.M.Forbes

V.Lisjak – Talijanska Suita

D.Grubačević – Diptich

D.Bobić – Kroatina

J.Stevens – Viva Voce!

J.Stevens – Benediction

M.Forbes – Auburn is The Colour

M.Forbes – Day at Sea

M.Forbes – Consequence

Не верувате дека тубата може да биде виртуозна?! Додете и уверете се дека овој инструмент има навистина неограничени можности.

Влезот е слободен.