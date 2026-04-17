Трет собир на филмскиот и книжевен клуб „Пат кон Истокот“ во КСП Центар Јадро

17.04.2026

Трет собир на филмскиот и книжевен клуб „Пат кон Истокот“ во организација на Пагода и Друштвото за македонско-јапонско пријателство и соработка.

18 aприл (сабота) | 12.00 часот

На оваа средба ќе разговараме за романот „The Three-Body Problem“, првиот дел од трилогијата „Remembrance of Earth’s Past“ на кинескиот автор Liu Cixin, дело што ја редефинираше современата научна фантастика.

Покрај книжевниот аспект, ќе се осврнеме и на двете ТВ екранизации: кинеската серија “Three-Body” (三体, 2023), достапна и на YouTube, како и американската адаптација “3 Body Problem” (2024), достапна на Netflix. Ќе споредиме пристапи, наративни решенија и културни контексти.

Домаќин на дискусијата ќе биде проф. д-р. Игор Радев.

