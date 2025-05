Со проекција на „Евангелие според Матеј“ од Пјер Паоло Пазолини денеска во Кинотека почнува 15. издание на Филозофскиот филмски фестивал

Фестивалот што ја спојува филмската слика со критичката мисла, полемиката со поезијата, фестивалот што го спојува зачудувањето со очудувањето, го слави својот 15. роденден.

Од 22 до 28 мај во удобната кино-сала на Кинотеката на Македонија ќе можете да видите програма што зборува, што предизвикува и што трае во мислите и умот и по проекцијата: премиери на повеќе филмови од Европа и светот, стари добри класици, а сето тоа ќе биде проследено со Q&A-а, разговори, излагања од теоретичари, философи, филмаџии…

Цената на билетите изнесува 150 денари.

Програма:

22.5 (четврток)

20:30 / Кинотека

Свечено отворање на 14. Филозофски филмски фестивал

ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЈ

[Il vangelo secondo Matteo / The Gospel According to St. Matthew, 1964] Пјер Паоло Пазолини / Pier Paolo Pasolini, IT/FR, 137’

23.5 (петок)

18.00 / Кинотекa

Официјална селекција на краткометражни филмови: Ден 1 (126’)

21.00 / Кинотекa

ПОСЛЕДЕН ЗДИВ

[Le dernier souffle / Last breath, 2024] Коста-Гравас / Costa-Gavras FR, 99’

24.5 (сабота)

18.00 / Кинотекa

ИЗГУБЕНИОТ ПАТ

[Lost Highway 1997] Дејвид Линч / David Lynch, US/FR, 134’

Излагање: проф. Озер Озкантар (Турција)

21.00 / Кинотекa

УНИВЕРЗАЛЕН ЈАЗИК

[Universal Language, 2024] Метју Ренкин / Matthew Rankin, СА, 89’

25.5 (недела)

18.00 / Кинотекa

ПП: Селекција на турски краткометражни филмови (45’)

Излагање: проф. Сердар Озтурк (Турција)

21.00 / Кинотекa

НОВАТА ГОДИНА ШТО НЕ ДОЈДЕ НИКОГАШ

[Anul nou care n-a fost / The New Year That Never Came, 2024] Богдан Мурешану / Bogdan Muresanu, RO/RS, 138’

26.5 (понеделник)

18:00 / Кинотекa

Официјална селекција на краткометражни филмови: Ден 1 (127’)

21.00 / Кинотекa

ШАМБАЛА

[शम्भल / Shambala, 2024] Мин Бахадур Бам / Min Bahadur Bham, NP/FR/NO/TR/HK, 150’

27.5 (вторник)

18.00 / Кинотекa

СВЕТИТЕ НЕВИНИ

[Los santos inocentes / The holy innocents, 1984] Марио Камус, Mario Camus, ES, 107’

Излагач: Мартин Хередеро Кампо (Шпанија)

21:00 / Кинотекa

ПАНОПТИКОН

[Panoptikoni/Panopticon, 2024] Џорџ Сихарулидзе / George Sikharulidze, GE/FR, 95’

28.5 (среда)

18.00 / Кинотекa

ВЕ: СЕЛЕКЦИЈА НА ВИДЕО ЕСЕИ (119’)

21:00 / Кинотекa

Доделување на награди и затворање на Фестивалот

ВИТГЕНШТАЈН

[Wittgenstein, 1993] Дерек Џарман / Derek Jarman, GВ/ЈР, 72’

Видео-излагање: „Витгенштајн и филмот“ – Ернесто Хередеро дел Кампо