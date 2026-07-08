Омаж за Стефан Сидовски Сидо, еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм во Кинотека

На 9 јули (четврток) со почеток во 20:30 часот, Кинотеката на Македонија ве поканува на ОМАЖ – СТЕФАН СИДОВСКИ СИДО, вечер посветена на еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм, филмски педагог.

Филмовите на Сидо се препознатливи по својата интелектуална провокативност, сатиричен пристап и филозофски идеи, преку кои отвораат прашања за човекот, моќта, технологијата и современиот свет. Неговото творештво остави траен белег во македонската филмска култура, а генерации филмофили и ученици го паметат како инспиративен професор и неуморен промотор на филмската уметност.

1.ПОЛУДЕН РЕВОЛУЦИОНЕР – автор С:Сидовски – СИДО

2.ГОЛЕМОТО ОКО – автор С:Сидовски – СИДО

3.ПРИВИД – автор С:Сидовски – СИДО

4.ПИСМО – автор С:Сидовски – СИДО

5.НАДЕЖ – автор С:Сидовски – СИДО

6.САМРАК НА ЦИВИЛИЗАЦИЈАТА – автор С:Сидовски – СИДО

7.ДИСКУРС – автор С:Сидовски – СИДО

8.ИДЕНТИФИКАЦИЈА – автор С:Сидовски – СИДО

9.ИЛУЗИЈА – автор С:Сидовски – СИДО

10.СРЕДБА – автор С:Сидовски – СИДО

11.СИДО – режија Тамара Котесвска