На 3 јули со спектакуларната проекција на епскиот филм „Troy“ почнува летната филмска магија на покривот на Скопје Сити мол

По успешната минатогодишна сезона, кога повеќе од 10.000 посетители уживаа во филмови под отворено небо, ROOFTOP OPEN AIR CINEMA повторно се враќа на покривот на Skopje City Mall, носејќи уште едно незаборавно филмско лето во организација на Cineplexx и Skopje City Mall.
Новата сезона започнува на 3 јули со спектакуларната проекција на епскиот филм „Troy“ (2004), остварување кое и повеќе од две децении по својата премиера останува едно од највпечатливите историски филмски искуства на големото платно.