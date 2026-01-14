Филмот „Меланија“ во кината низ целиот свет од 30 јануари

Со ексклузивни снимки од клучни состаноци, приватни разговори и никогаш порано видени места, Меланија го означува враќањето на г-ѓа Трамп на една од најмоќните улоги во светот.

Меланија од Amazon MGM Studios нуди невиден поглед на дваесетте дена пред претседателската инаугурација во 2025 година – од перспектива на самата Прва дама.

Влезете во светот на Меланија Трамп додека таа ги координира плановите за инаугурација, се справува со сложеноста на транзицијата во Белата куќа и го враќа своето семејство во главниот град на Соединетите Американски Држави.