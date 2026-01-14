Филмот „Меланија“ во кината низ целиот свет од 30 јануари

Со ексклузивни снимки од клучни состаноци, приватни разговори и никогаш порано видени места, Меланија го означува враќањето на г-ѓа Трамп на една од најмоќните улоги во светот.
Меланија од Amazon MGM Studios нуди невиден поглед на дваесетте дена пред претседателската инаугурација во 2025 година – од перспектива на самата Прва дама.
Влезете во светот на Меланија Трамп додека таа ги координира плановите за инаугурација, се справува со сложеноста на транзицијата во Белата куќа и го враќа своето семејство во главниот град на Соединетите Американски Држави.
Историја се создава во дваесетте дена пред инаугурацијата на претседателот на Соединетите Американски Држави. За прв пат, глобалната публика е поканета да биде сведок на ова клучно поглавје – интимен, нефилтриран поглед на моето патување додека балансирам помеѓу семејниот живот, работните обврски и филантропијата на едно извонредно патување за да станам Прва дама на Соединетите Американски Држави“, рече Меланија Трамп.