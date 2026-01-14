 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник
KgMscI1M4Ro

Филмот „Меланија“ во кината низ целиот свет од 30 јануари

Филм

14.01.2026

Со ексклузивни снимки од клучни состаноци, приватни разговори и никогаш порано видени места, Меланија го означува враќањето на г-ѓа Трамп на една од најмоќните улоги во светот.

Меланија од Amazon MGM Studios нуди невиден поглед на дваесетте дена пред претседателската инаугурација во 2025 година – од перспектива на самата Прва дама.

Влезете во светот на Меланија Трамп додека таа ги координира плановите за инаугурација, се справува со сложеноста на транзицијата во Белата куќа и го враќа своето семејство во главниот град на Соединетите Американски Држави.

Историја се создава во дваесетте дена пред инаугурацијата на претседателот на Соединетите Американски Држави. За прв пат, глобалната публика е поканета да биде сведок на ова клучно поглавје – интимен, нефилтриран поглед на моето патување додека балансирам помеѓу семејниот живот, работните обврски и филантропијата на едно извонредно патување за да станам Прва дама на Соединетите Американски Држави“, рече Меланија Трамп.

