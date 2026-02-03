 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Неделник

Битолска премиера на „Приказната за Силјан” на 4 февруари

Филм

03.02.2026

Битолската премиера на „Приказна за Силјан“, ќе се одржи утре, на 4 февраури, во Центарот за култура, во Големата сала со почеток во 19:30 ч.

На премиерата ќе присуствува и филмската екипа: Тамара Котевска, Мартин Иванов и Јорданчо Петковски.

По проекцијата на филмот следува и дискусија за филмот со екипата, а публиката ќе има можност да постави прашања.

Филмот во НУ Центар за култура Битола ќе се прикажува во следните термини:

Приказната за Силјан

Среда 04.02.2026. 19:30

Четврток 05.02.2026. 21:30

Петок 06.02.2026. 21:30

Сабота 07.02.2026. 21:30

