Со него сум 19 години, имаме две деца: Жена тврди дека е во брак со партнерот на Милица Тодоровиќ

Само неколку дена откако српската пејачка Милица Тодоровиќ се породи и на свет го донесе синот Богдан, јавноста ја вознемири исповед на жена која тврди дека е законска сопруга на таткото на нејзиното дете.

Тодоровиќ досега не сакаше јавно да открие кој е таткото на бебето, а мистеријата дополнително се продлабочи откако во медиумите се појавија снимки од прославата по повод раѓањето. Според наводите што кружат во јавноста, станува збор за маж кој, наводно, веќе е во брак и има две деца.

Жената, која за медиумите се идентификува со иницијалите Љ. М. (идентитетот ѝ е познат на редакцијата), ексклузивно изнесе тешки обвинувања и лична исповед.

Со него сум во брак 19 години и имаме два сина. Пред еден месец ми соопшти дека очекува дете со Милица. Бев во шок, изјавила таа, додавајќи дека веднаш побарала разговор со пејачката.

Според нејзините зборови, се сретнале пред зградата каде што живее Милица, по што биле поканети во станот, каде, како што тврди, бил присутен и нејзиниот сопруг.

Со неа разговарав мирно и коректно, со него – не. Јас со тој човек живеам 19 години и не знам што ѝ кажувал. Имавме нормален брак и навистина не знам што таа планирала или што ѝ било ветувано. Сето ова е страшно, вели Љ. М.

Таа понатаму тврди дека Милица ѝ кажала оти е во врска со нејзиниот сопруг околу една година и дека очекува тие да се разведат.

Моите деца и јас преживуваме пекол. Таа ми рече дека чека ние да се разведеме за тој да биде со неа и детето. Не ме праша ништо за нашите деца – тоа очигледно не ѝ е важно. Нејзе ѝ беше важно само дали сме ние во брак и каков ни е односот, изјавила таа.

Според нејзините зборови, сопругот, пак, ѝ рекол дека не планира да ја напушти семејната куќа, поради што, како што вели, не знае што точно ѝ зборувал на пејачката.

Јас не ја напаѓав Милица, дури и се обидов да ја заштитам, додава таа.

По објавувањето на овие тврдења, медиумите стапиле во контакт со менаџерката на Милица Тодоровиќ, но добиле информација дека пејачката во овој период, како и во наредните неколку месеци, нема да дава изјави и нема да биде активно вклучена во медиумски активности.

Засега, од страната на Милица Тодоровиќ нема официјален коментар, а наводите остануваат непотврдени тврдења на една страна.