Се огласи Здравко Чолиќ, откако некој фрли бомба во неговата куќа: Фала му на Бога, сите се добро

Во текот на ноќта, беше фрлена бомба врз семејната куќа на регионалната музичка ѕвезда Здравко Чолиќ, која се наоѓа во белградската населба Дедиње. Самиот пејач, кој моментално не е во Србија, проговори за овој настан.

Имено, Чолиќ преку својата ПР агенција истакна дека сите членови на семејството се добро и апелираше за одговорно медиумско известување.



Моментално сум надвор од Србија. Во Загреб сум, каде што ги завршувам последните песни за новиот албум. Во Белград, сè е во ред, фала му на Бога, сите се добро. Го разбирам интересот на медиумите, но морам да истакнам дека некои изјави во најновите текстови беа протолкувани на начин што не одговара на точната и вистинска ситуација. Мислам дека е важно информациите да се дистрибуираат одговорно и врз основа на проверени факти. Истрагата е во тек и го чекаме полицискиот извештај“, истакна Чолиќ.

Според досега достапните информации, во експлозијата нема повредени, но е предизвикана значителна материјална штета.

Голем дел од фасадата на куќата е оштетен, како и оградата во дворот. Прозорците на возилото што било паркирано во дворот исто така биле испукани, а оштетен е и самиот автомобил“, открил извор за српските медиуми.

Во моментот на експлозијата, Здравко Чолиќ не бил во куќата со своето семејство.

Како што наведува за Telegraf.rs, полициските сили веднаш ги блокирале приодите кон зградата по пријавата, а истрагата ја спроведуваат на лице место припадници на МВР и дежурниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Белград.