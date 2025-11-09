Карлеуша за интимните снимки со Врањеш: Toa беше видео повик, никогаш не го испратив на него

Jeлена Карлеуша се присети на скандалот со интимните фотографии со Огнен Врањеш. Таа вели дека никој не доби л никакви слики од нејзе..

Беше видео повик, никогаш не ги испратив тие слики или снимки на никого. Не, тој не го стори тоа, дури и рече на некоја телевизија: „Не ми е жал, да можев повторно да го направам тоа, би го направил уште полошо“, тоа го кажа човек ќерка, колку што знам, но тоа не е важно. Мојот сопруг во тоа време многу тешко го поднесе сето тоа, не можеше да го преболи сето тоа, ниту емоционално, ниту како балкански маж. Повредена гордост и суета… Неодамна се разведовме, се мачевме, беше голема агонија. Жал ми е за него, уште повеќе за неговата мајка, сестра, кои многу ги сакам и почитувам, но животот продолжува

Моите интимни фотографии, снимки од екранот од видео што се случи, дури и не знаев дека постојат, не знаев дека некој прави скриншот од екранот, не ги испратив на никого, не дадов дозвола да се објави, не беше наменето за јавноста и немаше да дозволам нешто такво да бев свесен дека се случува, дообјасни Карлеуша.